За добу окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину: двоє осіб загинуло, дев’ятьох поранено

Протягом 2 лютого російські окупаційні війська понад 60 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є жертви та поранені, серед них – дитина.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

Минулої доби окупанти обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Загалом зафіксовано 65 ворожих обстрілів.

Херсон опинявся під вогнем росіян 13 разів. Ворожі снаряди поцілили у суднобудівний завод, школу та житлові будинки.

Унаслідок російських обстрілів 2 лютого загинуло двоє мирних мешканців області, а ще дев’ятеро отримали поранення. Серед постраждалих – 5-річний хлопчик. Дитину ушпиталили у стані середньої тяжкості.