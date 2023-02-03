За добу окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину: двоє осіб загинуло, дев’ятьох поранено

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.
Минулої доби окупанти обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Загалом зафіксовано 65 ворожих обстрілів.
Херсон опинявся під вогнем росіян 13 разів. Ворожі снаряди поцілили у суднобудівний завод, школу та житлові будинки.
Унаслідок російських обстрілів 2 лютого загинуло двоє мирних мешканців області, а ще дев’ятеро отримали поранення. Серед постраждалих – 5-річний хлопчик. Дитину ушпиталили у стані середньої тяжкості.
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