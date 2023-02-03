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За добу окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину: двоє осіб загинуло, дев’ятьох поранено

Протягом 2 лютого російські окупаційні війська понад 60 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є жертви та поранені, серед них – дитина.

П’ятниця, 3 лютого 2023, 12:51
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Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

Минулої доби окупанти обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Загалом зафіксовано 65 ворожих обстрілів.

Херсон опинявся під вогнем росіян 13 разів. Ворожі снаряди поцілили у суднобудівний завод, школу та житлові будинки.

Унаслідок російських обстрілів 2 лютого загинуло двоє мирних мешканців області, а ще дев’ятеро отримали поранення. Серед постраждалих 5-річний хлопчик. Дитину ушпиталили у стані середньої тяжкості.

Теги: вбивство цивільних, злочини росіян, обстріли міст, Херсонська ОВА, Херсоньска область

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