Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Минулої доби російські загарбники 67 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини.

Загалом було випущено 301 снаряд з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників, авіації та СПГ. Також по області завдали ракетного удару.

Херсон окупанти обстріляли 7 разів. У місті пошкоджено медзаклад, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

Унаслідок російських обстрілів загинуло двоє мирних мешканців, ще шестеро зазнали поранень.