Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Минулої доби російські загарбники 67 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини.
Загалом було випущено 301 снаряд з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників, авіації та СПГ. Також по області завдали ракетного удару.
Херсон окупанти обстріляли 7 разів. У місті пошкоджено медзаклад, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.
Унаслідок російських обстрілів загинуло двоє мирних мешканців, ще шестеро зазнали поранень.
- За добу російські солдати здійснили 22 вогневі атаки по Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.