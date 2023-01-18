Протягом 17 січня російські окупаційні війська понад 80 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його інформацією минулої доби війська РФ обстрілювали Херсонщину з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та безпілотників.

Загалом було зафіксовано 83 ворожі обстріли.

З цієї кількості 26 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон. Російські снаряди пошкодили у місті об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

Унаслідок злочинних дій росіян за минулу добу поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо осіб.