Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його інформацією минулої доби війська РФ обстрілювали Херсонщину з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та безпілотників.
Загалом було зафіксовано 83 ворожі обстріли.
З цієї кількості 26 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон. Російські снаряди пошкодили у місті об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки.
Унаслідок злочинних дій росіян за минулу добу поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо осіб.
- 17 січня у Донецькій області російські військові завдали поранень двом жителям Донецької області.