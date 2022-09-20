За минулу добу російські загарбники масовано обстріляли з артилерії та мінометів шість населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

За добу російські армійці накрили артилерійським та мінометним вогнем Нововознесенське, Миролюбівку, Ольгине, Архангельське, Кам’яне та Новопетрівку у Херсонській області.

Внаслідок обстрілів є поранені, також зафіксовано руйнування будинків, адміністративних будівель, магазинів та складів. Деякі села, які найбільше постраждали, залишаються без газу і частково без води та електрики.

Крім того, у Херсонському районі співробітники поліції викрили колаборантку, яка співпрацює з окупаційною владою та добровільно обійняла посаду завідувачки дошкільним навчальним закладом. Відтак зрадниця схиляє колектив садочка до співпраці із загарбниками та попередила всіх, що заклад працюватиме відповідно до стандартів дошкільної освіти РФ.

Натомість у Чорнобаївці озброєні російські армійці забрали у полон волонтера. Співробітники ФСБ прийшли за місцем проживання чоловіка, катували його та дружину, провели обшук домоволодіння, звідки викрали всі харчові продукти та горілчані вироби. Після чого окупанти забрали з двору автомобіль, а самого чоловіка повезли у невідомому напрямку.

Також у місті Берислав окупанти прийшли за місцем проживання 80-річного чоловіка, провели обшук та викрали садові меблі й інструменти. Відтак росіяни наказали господарю виселитися з будинку, оскільки туди мають намір заселити військових РФ.

“З тимчасово окупованих населених пунктів області щодня надходять повідомлення про масові факти мародерства російських військових. Викрадають автомобілі, а майно з будинків вивозять вантажними автомобілями”, – розповіли у поліції Херсонської області.