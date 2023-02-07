Протягом 6 лютого війська РФ понад 30 разів відкривали вогонь по населених пунктах херсонської області. Є поранені серед цивільних.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Згідно з даними, за минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Загалом було зафіксовано 31 обстріл, з яких 7 разів під ворожим вогнем опинявся Херсон.

Унаслідок обстрілу міста пошкоджено житлові будинки.

Окрім цього, внаслідок російських обстрілів в області поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє мирних мешканців.