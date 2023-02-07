Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Згідно з даними, за минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Загалом було зафіксовано 31 обстріл, з яких 7 разів під ворожим вогнем опинявся Херсон.
Унаслідок обстрілу міста пошкоджено житлові будинки.
Окрім цього, внаслідок російських обстрілів в області поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє мирних мешканців.
- У ніч на 7 лютого військові РФ двічі обстріляли з важкої артилерії та РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Там знеструмлено одну з помпових станцій, внаслідок чого 9 населених пунктів залишились без води.