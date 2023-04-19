Протягом минулої доби війська РФ обстріляли низку населених пунктів Харківської області. Як наслідок - поранено чотирьох осіб. Ще одна людина зазнала поранень підірвавшись на російській міні.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, 18 квітня під ворожими обстрілами опинились Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони області.

Зокрема ввечері окупанти завдали авіаційного удару по Вовчанську. Як наслідок – пошкоджено два житлові будинки господарчі споруди та ринок. На ринку виникла масштабна пожежа, зайнялось близько 60 торгових павільйонів.

Також внаслідок обстрілу було поранено подружжя 68-ми та 54-х років. Медичну допомогу вони отримали на місці. Остаточна кількість постраждалих внаслідок авіаудару ще встановлюється.

У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків, поранень зазнала 18-річна дівчина. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп’янського району було поранено 77-річну жінку. Госпіталізована у важкому стані.

У с. Кутківка Куп’янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа.

Високою залишається в регіоні й мінна небезпека. Зокрема у Балаклії Ізюмського району жінка 60 років у центрі міста наступила на протипіхотну міну “Пелюстка”. Госпіталізована з осколковими пораненнями в стані середньої тяжкості.