Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, жертвами російських обстрілів минулої доби стали двоє мешканців Часового Яру та по одному жителю Красногорівки і Бахмута.
Ще 5 осіб – по одній у Часовому Яру, Красногорівці, Бахмуті, Степовому та Костянтинівці – зазнали поранень.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, окупанти вбили 1424 та поранили 3249 цивільних на Донеччині.
Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- Ввечері 21 березня російські війська завдали удару з важкої артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області.