Протягом вівторка, 21 березня, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 4 мирних мешканців. Ще 5 - поранені.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, жертвами російських обстрілів минулої доби стали двоє мешканців Часового Яру та по одному жителю Красногорівки і Бахмута.

Ще 5 осіб – по одній у Часовому Яру, Красногорівці, Бахмуті, Степовому та Костянтинівці – зазнали поранень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, окупанти вбили 1424 та поранили 3249 цивільних на Донеччині.

Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.