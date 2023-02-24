Поро це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, внаслідок російських обстрілів 23 лютого загинуло двоє мешканців області – у Ямполі та Іванівському.

Окрім цього, ще семеро цивільних – у Ямполі, Іванівському, Іванопіллі, Диліївці, Авдіївці, Бахмуті та Сіверську – зазнали поранень.

Загалом за рік повномасштабної війни Росії проти України, окупанти вбили 1384 та поранили 3085 мирних мешканців Донецької області.

Ці дані – без урахування жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.