Поро це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, внаслідок російських обстрілів 23 лютого загинуло двоє мешканців області – у Ямполі та Іванівському.
Окрім цього, ще семеро цивільних – у Ямполі, Іванівському, Іванопіллі, Диліївці, Авдіївці, Бахмуті та Сіверську – зазнали поранень.
Загалом за рік повномасштабної війни Росії проти України, окупанти вбили 1384 та поранили 3085 мирних мешканців Донецької області.
Ці дані – без урахування жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- Вранці 23 лютого російські військові завдали удару по Куп’янському району та самому Куп’янську. Внаслідок чого постраждали цивільні люди.