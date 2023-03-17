Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, протягом минулої доби війська РФ вбили двох цивільних на Донеччині – у Торецьку та селі Красногорівка.
Окрім цього, поранень зазнали ще восьмеро осіб – шестеро у Костянтинівці та по одній людині у Торецьку і Бахмуті.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 1414 та постраждало 3218 цивільних.
Ці дані – без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- За добу російські солдати обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 35 житлових будинків, є загиблі та поранені.