Протягом 16 березня у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло двоє мирних мешканців. Ще восьмеро осіб були поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, протягом минулої доби війська РФ вбили двох цивільних на Донеччині – у Торецьку та селі Красногорівка.

Окрім цього, поранень зазнали ще восьмеро осіб – шестеро у Костянтинівці та по одній людині у Торецьку і Бахмуті.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 1414 та постраждало 3218 цивільних.

Ці дані – без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.