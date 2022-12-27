Протягом понеділка, 26 грудня, російські окупаційні війська 40 разів обстріляли Херсонську область, з яких 11 разів під ворожим вогнем опинялось місто Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

За його даними, минулої доби війська РФ 40 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонщини. Окупанти обстрілювали область з РСЗВ, артилерії, танків та мінометів.

11 разів росіяни відкривали вогонь по місту Херсон. Є влучання у завод. приватні та багатоквартирні будинки.

Унаслідок російських обстрілів 26 грудня поранення отримала одну людина.