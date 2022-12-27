Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

За його даними, минулої доби війська РФ 40 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонщини. Окупанти обстрілювали область з РСЗВ, артилерії, танків та мінометів.

11 разів росіяни відкривали вогонь по місту Херсон. Є влучання у завод. приватні та багатоквартирні будинки.

Унаслідок російських обстрілів 26 грудня поранення отримала одну людина.