За добу піротехніки ДСНС знешкодили 277 вибухонебезпечних предметів

Джерело: пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Так, найчастіше піротехнічні підрозділи працювали на:
- Харківщині – 19 тис. 990 разів,
- Київщині – 8 тис. 070,
- Донеччині – 6 тис. 405,
- Миколаївщині – 5 тис. 319,
- Херсонщині – 5 тис. 975,
- Чернігівщині – 4 тис. 751,
- Сумщині – 2 тис. 237,
- Черкащині – 1 тис. 132.
Зауважується, що з початку повномасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 406 тис. 734 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, зокрема 3 тис. 43 од. авіаційних бомб. Водночас обстежено територію площею понад 90 тис. 759 гектар.
У пресслужбі закликали у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляти за номером телефону – 101.
- Чехія надасть Україні 45 млн крон (близько 1,8 млн євро) для допомоги внутрішнім переселенцям і розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій.
- У Міністерстві економіки повідомили про те, що в Україні почнуть виробляти машини для розмінування територій.
- 15 червня Німеччина передала українським армійцям додаткові два танки для розмінування Wisent 1.
- Шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні передати 250 міношукачів для допомоги у подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС. Своєю чергою, Україна прийняла цю пропозицію.
- Молдова організує кількатижневе навчання для військових Збройних сил України зі знешкодження вибухонебезпечних пристроїв.
- У контрнаступі першою перешкодою, яку потрібно подолати, є не російські окупанти, а захист, який вони вибудували, зокрема заміновані території. Саме розмінуванням і почали займатись українські захисники.