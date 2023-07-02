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За добу піротехніки ДСНС знешкодили 277 вибухонебезпечних предметів

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 113 разів. За цей час виявлено, вилучено і знешкоджено 277 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 27,64 гектара.

Неділя, 2 липня 2023, 20:46
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Джерело: пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Так, найчастіше піротехнічні підрозділи працювали на:

  • Харківщині – 19 тис. 990 разів,
  • Київщині – 8 тис. 070,
  • Донеччині – 6 тис. 405,
  • Миколаївщині – 5 тис. 319,
  • Херсонщині – 5 тис. 975,
  • Чернігівщині – 4 тис. 751,
  • Сумщині – 2 тис. 237,
  • Черкащині – 1 тис. 132.

Зауважується, що з початку повномасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 406 тис. 734 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, зокрема 3 тис. 43 од. авіаційних бомб. Водночас обстежено територію площею понад 90 тис. 759 гектар.

У пресслужбі закликали у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляти за номером телефону – 101.

  • Чехія надасть Україні 45 млн крон (близько 1,8 млн євро) для допомоги внутрішнім переселенцям і розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій.
  • У Міністерстві економіки повідомили про те, що в Україні почнуть виробляти машини для розмінування територій.
  • 15 червня Німеччина передала українським армійцям додаткові два танки для розмінування Wisent 1.
  • Шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні передати 250 міношукачів для допомоги у подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС. Своєю чергою, Україна прийняла цю пропозицію.
  • Молдова організує кількатижневе навчання для військових Збройних сил України зі знешкодження вибухонебезпечних пристроїв.
  • У контрнаступі першою перешкодою, яку потрібно подолати, є не російські окупанти, а захист, який вони вибудували, зокрема заміновані території. Саме розмінуванням і почали займатись українські захисники.
Теги: вибухонебезпечні предмети, ДСНС, знешкодження, піротехніки, пресслужба ДСНС

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