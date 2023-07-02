За добу піротехніки ДСНС знешкодили 277 вибухонебезпечних предметів

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 113 разів. За цей час виявлено, вилучено і знешкоджено 277 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 27,64 гектара.

Джерело: пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Так, найчастіше піротехнічні підрозділи працювали на:

Харківщині – 19 тис. 990 разів,

Київщині – 8 тис. 070,

Донеччині – 6 тис. 405,

Миколаївщині – 5 тис. 319,

Херсонщині – 5 тис. 975,

Чернігівщині – 4 тис. 751,

Сумщині – 2 тис. 237,

Черкащині – 1 тис. 132.

Зауважується, що з початку повномасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 406 тис. 734 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, зокрема 3 тис. 43 од. авіаційних бомб. Водночас обстежено територію площею понад 90 тис. 759 гектар.

У пресслужбі закликали у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляти за номером телефону – 101.