Джерело: пресслужба ДСНС
Загалом обстежено територію площею 67,15 гектара.
Зауважується, що найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 18 тис. 814 разів, Київщині – 7 тис. 860, Донеччині – 5 тис. 632, Миколаївщині – 5 тис. 64, Херсонщині – 5 тис. 312, Чернігівщині – 4 тис. 663, Сумщині – 2 тис. 138, Черкащині – 1 тис. 111.
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 396 тис. 412 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, зокрема 2 тис. 974 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 88 тис. 396 гектарів.
Усього залишається 174 тис. кв. км потенційно небезпечних територій, що становить 30% від загальної площі держави.
Зауважимо, у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу варто повідомити за номером телефону – 101.
Раніше перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що через забруднення території України вибухонебезпечними предметами в зоні ризику перебуває 6,1 мільйона людей.
- Припускається, що території Україні, що наразі забруднені мінами та іншими вибуховими пристроями в Україні, ймовірно, завбільшки з Велику Британію.
- За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування території України буде коштувати 37,4 млрд доларів.
- У контрнаступі, до якого готується українська армія, першою перешкодою, яку потрібно подолати, є не російські окупанти, а захист, який вони вибудували, зокрема заміновані території. Саме розмінуванням і почали займатись українські захисники.
- 1 червня американський актор Міша Коллінз, відомий роллю у серіалі “Надприродне”, приїхав на територію Чернігівської області, де відбувалися роботи з розмінування.