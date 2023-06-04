Джерело: пресслужба ДСНС

Загалом обстежено територію площею 67,15 гектара.

Зауважується, що найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 18 тис. 814 разів, Київщині – 7 тис. 860, Донеччині – 5 тис. 632, Миколаївщині – 5 тис. 64, Херсонщині – 5 тис. 312, Чернігівщині – 4 тис. 663, Сумщині – 2 тис. 138, Черкащині – 1 тис. 111.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 396 тис. 412 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, зокрема 2 тис. 974 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 88 тис. 396 гектарів.

Усього залишається 174 тис. кв. км потенційно небезпечних територій, що становить 30% від загальної площі держави.

Зауважимо, у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу варто повідомити за номером телефону – 101.

Раніше перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що через забруднення території України вибухонебезпечними предметами в зоні ризику перебуває 6,1 мільйона людей.