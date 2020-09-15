Про це повідомляє пресслужба МВС.

Всього упродовж доби до поліції надійшло 17 заяв та повідомлень, пов’язаних порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у Донецькій – 7, по 3 у Дніпропетровській та Черкаській, 2 – у Київській, по 1 – у Полтавській та Тернопільській областях.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 242 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

У 53 – у Донецькій області, 31 – у місті Києві, 28 – у Дніпропетровській, по 14 – у Луганській, Сумській та Херсонській, по 12 – у Волинській та Кіровоградській, по 8 – у Полтавській та Чернігівській, по 7 – в Одеській та Київській, 6 – в Івано-Франківській, 5 – у Закарпатській, 4 – у Запорізькій, по 3 – у Житомирській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій, по 2 – у Вінницькій, Миколаївській та Хмельницькій та 1 – у Тернопільській областях.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо п’яти кримінальних правопорушень.

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 26 кримінальних правопорушень: 15 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 11 – пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 4 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.