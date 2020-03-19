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За добу правоохоронці склали 32 протоколи на порушників карантину

За добу правоохоронці склали 32 адміністративні протоколи про порушення правил щодо карантину людей.

Четвер, 19 березня 2020, 13:27

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Зазначається, що всього на території держави для проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції та посилення публічної безпеки і порядку залучено понад 15 тисяч поліцейських, які несуть службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативних груп та на контрольно-перевірочних пунктах.

“Національна поліція працює у посиленому режимі. Щодобово заступає більше 15 тисяч поліцейських для забезпечення карантинних заходів. Також створені мобільні групи, у тому числі зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України. Крім забезпечення карантинних заходів, ми виконуємо свою повсякденну роботу, реагуємо на заяви та повідомлення громадян”, – розповів заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

Він додав, що вже розпочали роботу контрольно-перевірочні пункти, на яких, зокрема, будуть перевіряти стан здоров’я громадян. Також поліцейські контролюватимуть виконання перевізниками та суб’єктами господарювання обмежень, встановлених Кабінетом міністрів України.

“Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше – у Донецькій області”, – зазначив Фацевич.

При цьому він уточнив, що поліцейські складають на правопорушників адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП: 10 – у Донецькій області, 7 – у місті Києві, 6 – у Херсонській, 3 – у Київській, по 2 – у Полтавській та Чернігівській, по одному – в Одеській та Чернівецькій областях.

Фото: Нацполіція

  • З 12 березня по 3 квітня в країні введений карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня. Зупинені міжнародні пасажирські перевезення, а також перевезення між містами і областями країні. Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі до 10 осіб в маршрутних таксі, тролейбусах. Масові зібрання також заборонені.
Теги: коронавірус, поліція, карантин, протокол

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