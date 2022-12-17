Протягом 16 грудня російські окупанти 27 разів обстріляли Херсонську область. Є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, за минулу добу звільнені населені пункти Херсонщини 27 разів були обстріляні росіянами.

Окупанти відкривали вогонь з РСЗВ, мінометів та артилерії.

Під вогнем росіян вже вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Зокрема пошкоджень зазнали школа, підприємство, лінії електропередач, приватні та багатоквартирні будинки.

Не обійшлося без жертв. Внаслідок злочинних дій росіян загинула одна людина, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.