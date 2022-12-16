Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, минулої доби росіяни відкривали вогонь по маслених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Під обстрілами опинились житлові квартали Херсона, зокрема критичної інфраструктури, житлові будинки, транспорт, пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.
Унаслідок злочинних дій окупантів загинуло 4 осіб, а ще 9 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- 15 грудня внаслідок обстрілів росіян у Донецькій області загинуло семеро мирних жителів. Ще стільки ж отримали поранення.