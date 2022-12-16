Протягом 15 грудня російські окупанти 30 разів відкривали вогонь по Херсонській області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, минулої доби росіяни відкривали вогонь по маслених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Під обстрілами опинились житлові квартали Херсона, зокрема критичної інфраструктури, житлові будинки, транспорт, пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.

Унаслідок злочинних дій окупантів загинуло 4 осіб, а ще 9 отримали поранення різного ступеня тяжкості.