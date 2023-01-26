Про це повідомили у Херсонській ОВА.
За минулу добу війська РФ вели вогонь по мирних мешканцях з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару.
Загалом по області окупанти вдарили 36 разів, з яких 5 – по Херсону.
Росіяни атакували житлові квартали обласного центру. Ворожі снаряди поцілили у будинки херсонців.
Унаслідок російських обстрілів загинуло двоє мирних мешканців. Ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Протягом 25 січня російські військові вбили одного мирного мешканця в Донецькій області. За даними місцевої влади, людина загинула у Бахмуті.