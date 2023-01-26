Протягом 25 січня російські окупаційні війська понад 30 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

За минулу добу війська РФ вели вогонь по мирних мешканцях з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару.

Загалом по області окупанти вдарили 36 разів, з яких 5 – по Херсону.

Росіяни атакували житлові квартали обласного центру. Ворожі снаряди поцілили у будинки херсонців.

Унаслідок російських обстрілів загинуло двоє мирних мешканців. Ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.