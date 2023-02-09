Протягом 8 лютого російські окупанти майже 40 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Загалом зафіксовано 39 ворожих обстрілів, з яких 6 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон.

У місті під обстріл потрапили житлові квартали. Росіяни поцілили у дитячий центр реабілітації та житлові будинки.

Унаслідок вчорашніх російських обстрілів на Херсонщині загинуло троє цивільних, ще четверо, серед яких 15-річний хлопець, отримали поранення.