Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Загалом зафіксовано 39 ворожих обстрілів, з яких 6 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон.
У місті під обстріл потрапили житлові квартали. Росіяни поцілили у дитячий центр реабілітації та житлові будинки.
Унаслідок вчорашніх російських обстрілів на Херсонщині загинуло троє цивільних, ще четверо, серед яких 15-річний хлопець, отримали поранення.
- У ніч на 9 лютого війська РФ обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Унаслідок злочинних дій окупантів загинула одна людина.