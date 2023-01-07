Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його інформацією, протягом минулої доби війська РФ обстрілювали Херсонщину з мінометів, танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Загалом зафіксовано 39 обстрілів, з яких 9 під вогнем окупантів опинялось місто Херсон.
Окупанти обстріляли житлові квартали Херсону. Поцілили у багатоквартирні та приватні будинки, а також у пожежно-рятувальну частину.
Унаслідок російських обстрілів 6 січня згинула одна людина – рятувальник. Ще 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Протягом 6 січня окупанти двічі завдали удару по прикордонню Сумської області із самохідної артилерійської установки. Минулося без постраждалих.