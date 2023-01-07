Протягом п'ятниці, 6 січня, російські окупаційні війська 39 разів відкривали вогонь по наслеених пунктах Херсонської області. Є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його інформацією, протягом минулої доби війська РФ обстрілювали Херсонщину з мінометів, танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Загалом зафіксовано 39 обстрілів, з яких 9 під вогнем окупантів опинялось місто Херсон.

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсону. Поцілили у багатоквартирні та приватні будинки, а також у пожежно-рятувальну частину.

Унаслідок російських обстрілів 6 січня згинула одна людина – рятувальник. Ще 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.