Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, російські окупаційні війська обстрілювали область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.
Загалом зафіксовано 46 обстрілів, з яких разів окупанти відкривали вогонь по місту Херсон.
В обласному центрі під обстрілом росіян опинились житлові квартали міста. Зокрема пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.
Не обійшлось і без жертв. Зазначається, що внаслідок злочинних дій окупантів загинуло двоє осіб, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Протягом 9 січня російські військові завдали 94 удари по Шалигинській, Краснопільській, Білопільській та Юнаківській громадах прикордоння Сумської області.