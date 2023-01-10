Протягом понеділка, 9 січня, російські окупаційні війська 46 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є жертви та постраждалі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, російські окупаційні війська обстрілювали область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Загалом зафіксовано 46 обстрілів, з яких разів окупанти відкривали вогонь по місту Херсон.

В обласному центрі під обстрілом росіян опинились житлові квартали міста. Зокрема пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

Не обійшлось і без жертв. Зазначається, що внаслідок злочинних дій окупантів загинуло двоє осіб, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.