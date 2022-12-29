Протягом середи, 28 грудня, російські окупанти 49 разів відкривали вогонь по Херсонській області. Із них 12 - по Херсону. Є загиблий та поранені.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його інформацією, окупанти вели вогонь по Херсонщині з РСЗВ, артилерії, танків, а також мінометів. Загалом зафіксовано 49 обстрілів.

Із них 12 разів окупанти обстрілювали Херсон. Російські снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок злочинних дій окупантів загинула одна людина, ще дев’ятеро – серед яких 10-річний хлопчик – поранено.

У постраждалих поранення різного ступеня тяжкості. Поранений хлопчик отримав мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували.