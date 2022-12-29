Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його інформацією, окупанти вели вогонь по Херсонщині з РСЗВ, артилерії, танків, а також мінометів. Загалом зафіксовано 49 обстрілів.
Із них 12 разів окупанти обстрілювали Херсон. Російські снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки.
Внаслідок злочинних дій окупантів загинула одна людина, ще дев’ятеро – серед яких 10-річний хлопчик – поранено.
У постраждалих поранення різного ступеня тяжкості. Поранений хлопчик отримав мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували.
- Сьогодні, під час чергового обстрілу Херсона, російські окупанти поцілили в Обласний кардіологічний диспансер.