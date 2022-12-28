Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, окупанти обстрілювали мирні населені пункти Херсонщини з РСЗВ, артилерії, мінометів і танків.
Місто Херсон було обстріляне 23 рази. Окупанти поцілили у медзаклад, дитячий садок, хлібзавод, складські приміщення, а також приватні і багатоквартирні будинки.
Унаслідок злочинних дій росіян поранення різного ступеня тяжкості отримали троє осіб.
- Надвечір 27 грудня російські військові обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні. Про постраждалих не повідомляють.