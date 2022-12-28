Протягом вівторка, 26 грудня, російські армійці 50 разів відкривали вогонь по території Херсонської області. Із них 23 рази окупанти відкривали вогонь безпосередньо по місту Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, окупанти обстрілювали мирні населені пункти Херсонщини з РСЗВ, артилерії, мінометів і танків.

Місто Херсон було обстріляне 23 рази. Окупанти поцілили у медзаклад, дитячий садок, хлібзавод, складські приміщення, а також приватні і багатоквартирні будинки.

Унаслідок злочинних дій росіян поранення різного ступеня тяжкості отримали троє осіб.