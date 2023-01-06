Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Протягом четверга, 5 січня, війська РФ вели вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини з РСЗВ, мінометів, танків та артилерії.
Загалом в області зафіксовано 58 ворожих обстрілів, з яких 14 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон.
Окупанти обстріляли житлові квартали обласного центру. Ворожі снаряди, зокрема, влучили у пожежну частину, а також приватні та багатоквартирні будинки.
Унаслідок злочинних дій російських загарбників 5 січня на Херсонщині загинуло 6 осіб, ще 4 місцевих мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.
“Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Його росіяни вбили разом із мамою та татом у власній оселі, коли обстріляли Берислав”, – повідомив Янушевич.
- 5 січня російські військові завдали удару центральну частину Херсона, де влучили в будинок. Внаслідок чого загинув чоловік.