Протягом 5 січня російські окупанти 58 разів відкривали вогонь по території Херсонської області. Є загиблі, серед яких сім'я з 12-річним сином.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Протягом четверга, 5 січня, війська РФ вели вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини з РСЗВ, мінометів, танків та артилерії.

Загалом в області зафіксовано 58 ворожих обстрілів, з яких 14 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон.

Окупанти обстріляли житлові квартали обласного центру. Ворожі снаряди, зокрема, влучили у пожежну частину, а також приватні та багатоквартирні будинки.

Унаслідок злочинних дій російських загарбників 5 січня на Херсонщині загинуло 6 осіб, ще 4 місцевих мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

“Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Його росіяни вбили разом із мамою та татом у власній оселі, коли обстріляли Берислав”, – повідомив Янушевич.