Протягом п'ятниці, 13 січня, російські окупаційні війська понад 60 разів відкривали вогонь по Херсонській області. Є поранені.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Минулої доби війська РФ 66 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини.

Окупанти обстрілювали область з різного виду озброєння, серед якого танки, міномети, РСЗВ та артилерія.

19 разів під ворожим вогнем опинявся Херсон: російські снаряди пошкодили житлові будинки міста.

Окрім цього, унаслідок злочинних дій російських окупантів минулої доби в області поранення різного ступеня тяжкості отримали троє мешканців.