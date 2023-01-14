Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Минулої доби війська РФ 66 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини.
Окупанти обстрілювали область з різного виду озброєння, серед якого танки, міномети, РСЗВ та артилерія.
19 разів під ворожим вогнем опинявся Херсон: російські снаряди пошкодили житлові будинки міста.
Окрім цього, унаслідок злочинних дій російських окупантів минулої доби в області поранення різного ступеня тяжкості отримали троє мешканців.
- Вранці 14 січня російські окупаційні війська обстріляли Харків ракетами типу С-300.