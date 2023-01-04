Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Він зазначив, що окупанти обстрілювали область з РСЗВ, танків, мінометів та артилерії. Загалом зафіксовано 73 ворожі обстріли.
З цієї кількості 11 обстрілів було завдано безпосередньо по Херсону. Снаряди окупантів влучили у суднобудівний завод, газопровід, а також приватні і багатоквартирні будинки.
Унаслідок злочинних дій росіян минулої доби загинуло двоє жителів Херсонщини, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- 3 січня, окупанти завдали ударів по території Куцурубської громади Миколаївської області. Там зафіксували руйнування житлових будинків.
- Російські війська завдали удару по околицях Запоріжжя. Там ворог влучив в об’єкти інфраструктури.