Протягом вівторка, 3 січня, російські окупаційні війська 73 рази відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблі і поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що окупанти обстрілювали область з РСЗВ, танків, мінометів та артилерії. Загалом зафіксовано 73 ворожі обстріли.

З цієї кількості 11 обстрілів було завдано безпосередньо по Херсону. Снаряди окупантів влучили у суднобудівний завод, газопровід, а також приватні і багатоквартирні будинки.

Унаслідок злочинних дій росіян минулої доби загинуло двоє жителів Херсонщини, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.