Протягом п'ятниці, 23 грудня, війська РФ 74 рази відкривали вогонь по Херсонській області. Багато загиблих та постраждалих. Серед поранених 6-річна дівчинка, її стан тяжкий.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За минулу добу російські окупаційні війська 74 рази обстріляли населені пункти Херсонщини.

Вогонь загарбники відкривали з РСЗВ, артилерії, мінометів і танків.

Під вогнем росіян знову опинилися житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів міста за добу.

Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 5 мирних мешканців, ще 17 – поранені.

Серед постраждалих є 6-річна дівчинка. Її госпіталізували з численними осколковими травмами. Стан дитини медики розцінюють як тяжкий.