Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За минулу добу російські окупаційні війська 74 рази обстріляли населені пункти Херсонщини.

Вогонь загарбники відкривали з РСЗВ, артилерії, мінометів і танків.

Під вогнем росіян знову опинилися житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів міста за добу.

Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 5 мирних мешканців, ще 17 – поранені.

Серед постраждалих є 6-річна дівчинка. Її госпіталізували з численними осколковими травмами. Стан дитини медики розцінюють як тяжкий.

  • Станом на 22 грудня з часу деокупації Херсонщини слідчі Нацполіції підтвердили загибель 332 цивільних, 17 з яких — це діти, водночас 74 особи досі не встановлені, заявив представник Головного управління Нацполіції в Херсонській області Андрій Кований.