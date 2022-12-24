Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За минулу добу російські окупаційні війська 74 рази обстріляли населені пункти Херсонщини.
Вогонь загарбники відкривали з РСЗВ, артилерії, мінометів і танків.
Під вогнем росіян знову опинилися житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів міста за добу.
Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.
Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 5 мирних мешканців, ще 17 – поранені.
Серед постраждалих є 6-річна дівчинка. Її госпіталізували з численними осколковими травмами. Стан дитини медики розцінюють як тяжкий.
- Станом на 22 грудня з часу деокупації Херсонщини слідчі Нацполіції підтвердили загибель 332 цивільних, 17 з яких — це діти, водночас 74 особи досі не встановлені, заявив представник Головного управління Нацполіції в Херсонській області Андрій Кований.