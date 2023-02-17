Протягом четверга, 16 лютого, росіяни понад 70 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Зазначається, що протягом минулої доби війська РФ обстрілювали область з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Загалом зафіксовано 76 ворожих обстрілів.

Зокрема 9 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон. Ворожі снаряди поцілили у торговельний порт та житлові будинки.

Також минулої доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинуло троє осіб, ще семеро осіб поранено.