Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Зазначається, що протягом минулої доби війська РФ обстрілювали область з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.
Загалом зафіксовано 76 ворожих обстрілів.
Зокрема 9 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон. Ворожі снаряди поцілили у торговельний порт та житлові будинки.
Також минулої доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинуло троє осіб, ще семеро осіб поранено.
- 16 лютого унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло п’ятеро мирних мешканців. Ще десять осіб поранено.