Протягом середи, 11 січня, російські окупаційні війська 90 разів обстріляли Херсонську область. Є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, напередодні війська РФ відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини з РСЗВ, танків, мінометів та артилерії. Загалом окупанти 90 разів обстріляли область.

З цієї кількості 27 разів під вогнем опинялись житлові квартали Херсона. В обласному центрі російські снаряди влучили у пологовий будинок, приватні та багатоквартирні будинки.

“Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 5 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – повідомив Янушевич.