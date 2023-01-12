Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, напередодні війська РФ відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини з РСЗВ, танків, мінометів та артилерії. Загалом окупанти 90 разів обстріляли область.
З цієї кількості 27 разів під вогнем опинялись житлові квартали Херсона. В обласному центрі російські снаряди влучили у пологовий будинок, приватні та багатоквартирні будинки.
“Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 5 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – повідомив Янушевич.
- 10 січня під час обстрілу Херсона російські окупаційні війська поцілили у Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню.