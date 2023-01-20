Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, минулої доби ворожі війська обстрілювали область з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та безпілотників.
Загалом зафіксовано 90 обстрілів з боку війська РФ, з яких 19 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон.
У місті через ворожі обстріли пошкоджені житлові будинки.
Окрім цього, внаслідок злочинних дій окупантів загинув один мешканець області, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Протягом 18 січня російські окупанти понад 50 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Не обійшлось без поранених.