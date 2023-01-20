Протягом 19 січня російські окупанти 90 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, минулої доби ворожі війська обстрілювали область з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та безпілотників.

Загалом зафіксовано 90 обстрілів з боку війська РФ, з яких 19 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон.

У місті через ворожі обстріли пошкоджені житлові будинки.

Окрім цього, внаслідок злочинних дій окупантів загинув один мешканець області, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.