Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, за минулу добу війська РФ вбили п’ятьох цивільних – двох в Олексієво-Дружківці, двох у Бахмуті та одного у Сергіївці.
Ще дев’ятеро мирних – четверо в Олексієво-Дружківці, троє у Бахмуті, двоє у Часовому Яру та один у Васютинському – зазнали поранень.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 1459 та поранили 3359 мирних жителів Донеччини.
Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- За добу російські солдати обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.