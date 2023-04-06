Протягом 5 квітня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло 5 мирних мешканців. Ще 9 зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, за минулу добу війська РФ вбили п’ятьох цивільних – двох в Олексієво-Дружківці, двох у Бахмуті та одного у Сергіївці.

Ще дев’ятеро мирних – четверо в Олексієво-Дружківці, троє у Бахмуті, двоє у Часовому Яру та один у Васютинському – зазнали поранень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 1459 та поранили 3359 мирних жителів Донеччини.

Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.