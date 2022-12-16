15 грудня внаслідок обстрілів росіян у Донецькій області загинуло семеро мирних жителів. Ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними минулої доби внаслідок російських обстрілів загинуло двоє жителів Бахмута, двоє жителів Нью-Йорка, та по одному мешканцю у Часовому Ярі, Білій горі та Роздолівці.

Окрім цього, ще семеро цивільних були поранені. Мовиться про трьох осіб у Бахмуті, двох осіб у Нью-Йорку та ще двох осіб в Авдіївці.

Загалом з 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного російського вторгнення – у Донецькій області росіяни вбили 1264 та поранили 2749 цивільних.

Ці дані – без врахування жертв постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.