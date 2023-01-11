Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією минулої доби внаслідок російських обстрілів загнув один мешканець Бахмута.

Окрім цього, поранення отримав житель населеного пункту Нетайлове.

Загалом же з почату повномасштабного російського вторгнення на Донеччині від рук окупантів загинуло 1296 цивільних, ще 2840 були поранені.

Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.