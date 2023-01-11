У вівторок, 10 січня, унаслідок російських обстрілів загинула одна людина у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією минулої доби внаслідок російських обстрілів загнув один мешканець Бахмута.

Окрім цього, поранення отримав житель населеного пункту Нетайлове.

Загалом же з почату повномасштабного російського вторгнення на Донеччині від рук окупантів загинуло 1296 цивільних, ще 2840 були поранені.

Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.