Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією минулої доби внаслідок російських обстрілів загнув один мешканець Бахмута.
Окрім цього, поранення отримав житель населеного пункту Нетайлове.
Загалом же з почату повномасштабного російського вторгнення на Донеччині від рук окупантів загинуло 1296 цивільних, ще 2840 були поранені.
Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- У ніч на 11 січня російські військові завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. За даними ОВА, туди влучило понад 20 ворожих снарядів. Попередньо, постраждалих немає. Втім, в одній з громад наслідки атаки досі з’ясовуються.