Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території країни-агресора – на прикордонні розірвалися 13 мін. Ворог тричі завдав удару по Зноб-Новгородській громаді – 14 прильотів із мінометів та автоматні черги.
10 ворожих снарядів із САУ розірвалися на прикордонні Середино-Будської громади.
На території Краснопільської громади росіяни з квадрокоптера скинули вибухівку.
Білопільську громаду ворог обстрілював найінтенсивніше: 18 разів з мінометів і 15 – з артилерії.
У всіх випадках обійшлося без людських жертв.
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