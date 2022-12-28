Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території країни-агресора – на прикордонні розірвалися 13 мін. Ворог тричі завдав удару по Зноб-Новгородській громаді – 14 прильотів із мінометів та автоматні черги.

10 ворожих снарядів із САУ розірвалися на прикордонні Середино-Будської громади.

На території Краснопільської громади росіяни з квадрокоптера скинули вибухівку.

Білопільську громаду ворог обстрілював найінтенсивніше: 18 разів з мінометів і 15 – з артилерії.

У всіх випадках обійшлося без людських жертв.