Протягом четверга, 9 березня, російські окупаційні війська втратили на Бахмутському напрямку понад 500 своїх бійців вбитими та пораненими.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

За його інформацією, напередодні на Бахмутському напрямку відбулось 57 бойових зіткнень, під час яких українські захисники ліквідували 191 та поранили 319 окупантів.

“Лише за цю добу в районі Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, самого Бахмута, Іванівського вони (окупанти) намагалися проводити штурмові дії. Здійснили 188 обстрілів ствольною і реактивною артилерією”, – сказав Череватий.

Він наголосив, що ситуація у Бахмуті залишається під контролем, і росіяни не можуть прорвати українську оборону.

Також Череватий повідомив, що за минулу добу росіяни здійснили 347 обстрілів на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

“Цей напрямок – рекордсмен із використання ворогом артилерійських і реактивних систем залпового вогню. Відбулося п’ять авіазіткнень. 35 ворогів убито, 55 поранено”, – додав він.

Також на цьому напрямку знищено два російські танки Т-72, а також дві БМП-2.