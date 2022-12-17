Протягом 16 грудня у Донецькій області внаслідок російських обстрілів було поранено трьох осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, через обстріли військ РФ поранення отримали троє жителів Бахмута.

Загалом же від початку повномасштабного російського вторгнення – 24 лютого 2022 року – на Донеччині від рук російських армійців загинуло1264 мирних мешканців, ще 2572 отримали поранення.

Ці дані, наголосив Кириленко, без врахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.