Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, через обстріли військ РФ поранення отримали троє жителів Бахмута.
Загалом же від початку повномасштабного російського вторгнення – 24 лютого 2022 року – на Донеччині від рук російських армійців загинуло1264 мирних мешканців, ще 2572 отримали поранення.
Ці дані, наголосив Кириленко, без врахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- 16 грудня військові РФ завдали 79 ударів по 5 громадах Сумської області. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.