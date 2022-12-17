Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, через обстріли військ РФ поранення отримали троє жителів Бахмута.

Загалом же від початку повномасштабного російського вторгнення – 24 лютого 2022 року – на Донеччині від рук російських армійців загинуло1264 мирних мешканців, ще 2572 отримали поранення.

Ці дані, наголосив Кириленко, без врахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.