Минулої доби, 6 квітня, російські окупанти 48 разів обстрілювали Харківську область. Удари були нанесені з РСЗВ, артилерії та мінометів.

Про це у Facebook повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, загарбники продовжують чинити тиск на мирних мешканців Харківщини та знищувати цивільну інфраструктуру.

Зокрема минулої доби окупанти обстріляли із артилерії Балаклію: унаслідок обстрілу загнуло троє мирних мешканців, зруйновано багато домів.

Вночі під ракетним ударом росіян опинилась Лозова: обійшлось без постраждалих. Синєгубов додав, що жителям Лозової та Барвінкового варто евакуюватись з цих населених пунктів. Нараз з них виїхало 15 тисяч громадян.

За словами очільника Харківської ОВА, наразі противник концентрується на східному напрямку від Харкова.