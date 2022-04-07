Про це у Facebook повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, загарбники продовжують чинити тиск на мирних мешканців Харківщини та знищувати цивільну інфраструктуру.
Зокрема минулої доби окупанти обстріляли із артилерії Балаклію: унаслідок обстрілу загнуло троє мирних мешканців, зруйновано багато домів.
Вночі під ракетним ударом росіян опинилась Лозова: обійшлось без постраждалих. Синєгубов додав, що жителям Лозової та Барвінкового варто евакуюватись з цих населених пунктів. Нараз з них виїхало 15 тисяч громадян.
За словами очільника Харківської ОВА, наразі противник концентрується на східному напрямку від Харкова.
“Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янському напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні Сили України завжди готові до оборони і тримають позиції!”, – написав Олег Синєгубов.
- Нагадаємо, з огляду на зміну стратегії РФ щодо проведення бойових дій в Україні у 2 районах Харківщини планують евакуацію цивільного населення задля запобігання людським жертвам.
- Раніше в міноборони повідомили, що російські війська проводять перегрупування та намагаються оточити українські сили Операції Об’єднаних сил. Окрім цього, дані розвідки свідчать про те, що ворог готується захопити Харків.
- Водночас мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян з огляду на інформацію, опубліковану деякими ЗМІ, що, мовляв, Харків можуть захопити російські війська. Він наголошує: Збройні сили України цього не допустять.