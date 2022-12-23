Протягом четверга, 22 грудня, у Донецькій області через російські обстріли загинуло 4 цивільних. Ще 7 отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За даними Криленка, напередодні через обстріли російських армійців загинуло двоє мешканців Часового Яру та двоє мешканців Бахмута.

Окрім цього, поранення отримали двоє жителів Бахмута, двоє жителів Часового Яру та по одному мешканцю Мар’їнки, Новоселидівки і Авдіївки.

Загалом же, від початку повномасштабного російського вторгнення у Донецькій області від рук російських окупантів загинуло 1279 мирних осіб, ще 2780 були поранені.

Ці дані – без урахування жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.