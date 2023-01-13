Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, жертвами російських обстрілів стали один житель Авдіївки та один житель Благодатного.

Окрім цього, ще двоє цивільних – у Соледарі та Кліщіївці – були поранені.

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення росіян у Донецькій області загинуло 1299 осіб, ще 2842 були поранені.

Ці дані – без врахування жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.