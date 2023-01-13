Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, жертвами російських обстрілів стали один житель Авдіївки та один житель Благодатного.
Окрім цього, ще двоє цивільних – у Соледарі та Кліщіївці – були поранені.
Загалом же від початку повномасштабного вторгнення росіян у Донецькій області загинуло 1299 осіб, ще 2842 були поранені.
Ці дані – без врахування жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 23 цивільні об’єкти.