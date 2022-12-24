Протягом п'ятниці, 23 грудня, унаслідок російських обстрілів загнуло двоє цивільних жителів Донецької області. Ще п'ятеро були поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, жертвами вчорашніх російських обстрілів стали двоє жителів Курахового.

Окрім цього, поранення отримали двоє жителів Курахового та по одному мешканцю Бахмута, Лиману і Єлизаветівки.

Загалом же, з початку повномасштабної російсько-української війни у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 1281 особа, ще 2785 були поранені.

Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.