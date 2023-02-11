Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Протягом минулої доби російські окупаційні війська вбили одного цивільного у населеному пункті Красна Гора.
Ще четверо мирних – двоє в Успенівці та по одному у Бахмуті та Вовченці – отримали поранення.
Загалом від початку повномасштабної війни російські армійці вбили 1357 та поранили 3024 жителів у Донецькій області.
Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих у Маріуполі та Волновасі.
- За добу російські армійці обстріляли 21 населений пункт у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об’єктів, також є загиблі та поранені серед мирного населення.