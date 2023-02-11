10 лютого внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один мирний мешканець, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Протягом минулої доби російські окупаційні війська вбили одного цивільного у населеному пункті Красна Гора.

Ще четверо мирних – двоє в Успенівці та по одному у Бахмуті та Вовченці – отримали поранення.

Загалом від початку повномасштабної війни російські армійці вбили 1357 та поранили 3024 жителів у Донецькій області.

Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих у Маріуполі та Волновасі.