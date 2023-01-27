Протягом 26 січня унаслідок російських обстрілів загинуло шестеро мирних мешканців Донецької області. Ще дев'ятеро осіб були поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Минулої доби російські окупанти вбили шістьох осіб на Донеччині. Мовиться про двох жителів Очеретиного, двох жителів Богоявленки та по одному жителю Авдіївки та Парасковіївки.

Окрім цього, ще дев’ятеро цивільних були поранені – чотири особи у Авдіївці, двоє у Бахмуті та по одній людині в Очеретиному, Богоявленці та Єлизаветівці.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення у Донецькій області загинуло 1326 та постраждало 2905 осіб.

Ці дані – без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.