Протягом 20 січня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло троє осіб, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними напередодні унаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє жителів Бахмута та один мешканець Желанного.

Ще четверо цивільних мешканців Бахмута були поранені.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська вбили 1316 та поранили 2870 мирних жителів Донеччини.

Ці дані – без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.