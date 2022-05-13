Голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що протягом минулої доби російські загарбники продовжували обстрілювати населені пункти регіону. Унаслідок обстрілів загинуло двоє людей, серед яких - дитина та зруйновано понад півсотні будинків.

Про це Сергій Гайдай написав у Facebook.

За його даними, окупанти намагаються захопити Рубіжне, однак черговий наступ закінчився для них провалом. Просунутись у цьому напрямку росіянам не вдалось.

Зруйновано міст через річку Борова у напрямку Сєвєродонецька. Як зазначив Гайдай, це вже друга руйнація мосту з 2014 року.

Також окупанти штурмували Оріхове та Комишувахи, але і тут не мали успіху.

Не відступають окупанти і на підступах до Сєвєродонецька у Воєводівці. Українським воїнам вдається стримувати російську навалу.

Окупанти продовжують хаотичні обстріли населених пунктів Луганської області. Зокрема унаслідок обстрілів Лисичанська загинув один чоловік, а в Золотому – 11-річна дитина, яка отримала поранення декілька днів тому. За життя дитини боролись дніпровські лікарі, проте через надто важкі травми дитина померла.

Окрім цього лише за останню добу окупанти зруйнували майже 60 будинків. Йдеться про цілий житловий квартал у Сєвєродонецьку та одну багатоповерхівку у Лисичанську.

Найбільші руйнування у Попаснянській та Гірській громадах. У селах ОТГ практично немає вцілілих приватних будинків.