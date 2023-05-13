За добу спостерігається спад рівнів весняного водопілля по всіх областях України – ДСНС

Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Підтопленими залишаються 49 будинків: у Дніпропетровській області – 37 та у Черкаській – 12. Також підтопленими залишаються 491 дворогосподарство: у Запорізькій області – 250, Чернігівській – 99, Дніпропетровській – 53 Черкаській – 47, Полтавській – 35 та Київській – 7.
Окрім цього, порушено транспортне сполучення до 20 населених пунктів Чернігівської області.
Всього за добу підрозділи ДСНС перевезли 40 осіб (з початку робіт – 5 тис. 183).
До проведення робіт та моніторингу залучалося 8 осіб та 5 од. техніки (з початку робіт – 1 тис. 886 осіб та 950 од. техніки).
Додамо, що за даними синоптиків у суботу, 13 травня, у декількох регіонах місцями випадуть короткочасні дощі.
Сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасні дощі. У решіт областей – без опадів.
Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +23, лише на Закарпатті та Прикарпатті +14…+19 градусів. На високогір’ї Карпат +6…+11 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +20…+22 градуси.
- За інформацією синоптиків, в останній весняний місяць погода в Україні буде відповідати нормі.
- Станом на ранок 13 травня енергосистема України працює стабільно, атака ворожих дронів не завдала пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури.