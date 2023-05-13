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За добу спостерігається спад рівнів весняного водопілля по всіх областях України – ДСНС

Станом на ранок 13 травня все ще залишаються підтопленими 491 дворогосподарство та 49 будинків.

Субота, 13 травня 2023, 12:15
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Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Підтопленими залишаються 49 будинків: у Дніпропетровській області – 37 та у Черкаській – 12. Також підтопленими залишаються 491 дворогосподарство: у Запорізькій області – 250, Чернігівській – 99, Дніпропетровській – 53 Черкаській – 47, Полтавській – 35 та Київській – 7.

Окрім цього, порушено транспортне сполучення до 20 населених пунктів Чернігівської області.

Всього за добу підрозділи ДСНС перевезли 40 осіб (з початку робіт – 5 тис. 183).

До проведення робіт та моніторингу залучалося 8 осіб та 5 од. техніки (з початку робіт – 1 тис. 886 осіб та 950 од. техніки).

Додамо, що за даними синоптиків у суботу, 13 травня, у декількох регіонах місцями випадуть короткочасні дощі.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасні дощі. У решіт областей – без опадів.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +23, лише на Закарпатті та Прикарпатті +14…+19 градусів. На високогір’ї Карпат +6…+11 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +20…+22 градуси.

Теги: водопілля, ДСНС України, затоплення, підтоплення, природне явище, рятувальники, стихійне лихо, паводок

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