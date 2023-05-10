Станом на ранок 10 травня все ще залишаються підтопленими 493 дворогосподарства та 51 будинок.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Протягом квітня та на початку травня спостерігалося сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 10 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька, Чернігівська та Житомирська).

За останню добу спостерігається спад рівнів весняного водопілля по всіх областях. Залишаються підтопленими 51 будинок у таких областях: у Дніпропетровській – 39, Черкаській – 12. Також підтопленими залишаються 493 дворогосподарства (у Запорізькій області – 250, Чернігівській – 99, Дніпропетровській – 55, Черкаській – 47, Полтавській – 35 та Київській – 7).

Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 13 тис. 51 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 23 населених пунктів Чернігівської області.

Всього за добу підрозділи ДСНС перевезли 49 осіб (з початку робіт – 5 тис. 56), відкачали води 115 м куб. (з початку робіт 109 тис. 978).

До проведення робіт залучалося 20 осіб та 12 од. техніки (з початку робіт – 1 тис. 856 осіб та 928 од. техніки).