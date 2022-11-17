Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація – без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли, а саме:

на Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області;

напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області; на Куп’янськом у та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;

у та напрямках – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області; на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка на Донеччині;

напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка на Донеччині; на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області;

напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області; на Запорізькому напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області;

напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області; на Криворізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

У Російській Федерації готується законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях та отримали паспорт громадянина Російської Федерації.

За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах Російської Федерації завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в’їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.

У Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи Росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування, загальною чисельністю до 400 осіб.

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.