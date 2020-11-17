Про це повідомили в пресслужбі командування медичних сил Збройних сил України.
“Станом на 10.00 17 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2401 особа. Всього за час пандемії одужалао 5614 осіб”, – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що за цю добу госпіталізували 22 людини з COVID-19, один військовий помер.
Всього на ізоляції зараз знаходяться 368 чоловік. Будинки під наглядом медичної служби – 107 осіб.
- Раніше повідомлялося, що станом на понеділок, 16 листопада, на COVID-19 хворіють 2448 військовослужбовців Збройних сил України.