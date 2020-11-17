У Збройних силах України за добу зафіксували 129 нових випадків COVID-19, один військовослужбовець помер.

Про це повідомили в пресслужбі командування медичних сил Збройних сил України.

“Станом на 10.00 17 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2401 особа. Всього за час пандемії одужалао 5614 осіб”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за цю добу госпіталізували 22 людини з COVID-19, один військовий помер.

Всього на ізоляції зараз знаходяться 368 чоловік. Будинки під наглядом медичної служби – 107 осіб.