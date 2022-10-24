24 жовтня українські сили оборони збили третій російський гелікоптер Ка-52 за день.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Близько 21.30 години в Бериславському районі Херсонщини, армійці підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади збили третій за добу російський вертоліт Ка-52.

У пресслужбі зауважили, що російський гелікоптер можливо був із двигунами від українського виробника.

Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити з кулемета російський бойовий вертоліт К-52 “Алігатор”.

Раніше спецслужби заявляли, що посадовці “Мотор Січ” співпрацювали з наближеними особами до Кремля, які працюють з представниками РФ “Ростех”. Вони створили транснаціональні канали незаконного постачання партій українських авіадвигунів росіянам. Окупанти залучали отриману продукцію для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів. Серед них були Мі-8АМТШ-ВН “Сапсан”, КА-52 “Алігатор”, а також Мі-28Н “Нічний мисливець”.

Довідка. Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США.