Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено дев’ять ворожих БПЛА.

Зокрема шість ударних “Shahed-136/131” “приземлили” на східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування “Схід”.

Ще три українські військові знищили у зоні відповідальності повітряного командування “Південь” – два ударних “Ланцет” і один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше в ОК “Південь” попередили, що загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами – цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, – дуже висока.

У Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

22 квітня українські захисники знищили ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотні літальні апарати.