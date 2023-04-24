Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено дев’ять ворожих БПЛА.
Зокрема шість ударних “Shahed-136/131” “приземлили” на східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування “Схід”.
Ще три українські військові знищили у зоні відповідальності повітряного командування “Південь” – два ударних “Ланцет” і один БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Раніше в ОК “Південь” попередили, що загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами – цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, – дуже висока.
У Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника.
22 квітня українські захисники знищили ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотні літальні апарати.
- Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по районах прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.
- Військове керівництво РФ прагне завершити захоплення міста Бахмута Донецької області до початку потенційного українського контрнаступу, якщо це можливо.
- Власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, ймовірно, намагається переконати президента Володимира Путіна перейти від атак до оборонних операцій.