Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
“Чергові “немаючі аналогів” ракети, які коштували РФ мільйони доларів, були збиті українськими військовими з корабля та берегових постів за допомогою зенітної артилерії та переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК)”, – зазначається у повідомленні.
Наразі у Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 великих десантних кораблів (ВДК).
Саме з підводного човна російські загарбники запустили ракети з кримського напрямку.
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- Поєднання російськими військовими авіаційних та артилерійських ударів призвело до останніх стратегічних досягнень РФ на Донбасі.
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