На півдні України військовослужбовці ВМС ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у напрямку мирних міст України.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

“Чергові “немаючі аналогів” ракети, які коштували РФ мільйони доларів, були збиті українськими військовими з корабля та берегових постів за допомогою зенітної артилерії та переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК)”, – зазначається у повідомленні.

Наразі у Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 великих десантних кораблів (ВДК).

Саме з підводного човна російські загарбники запустили ракети з кримського напрямку.